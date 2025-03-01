Van Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı öncesi başlattığı denetimlere unlu mamul üretim noktaları ve fırınlar gibi işletmelerin hijyen koşulları, ürünlerin son kullanma tarihleri ve sağlıksız gıda üretimi konusunda denetimlerini titizlikle sürdürüyor.Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Ramazan ayı öncesi halk sağlığını ilgilendiren konularda denetimlerini arttırdı. Bu kapsamda Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile koordineli yürütülen çalışmalarda, kentte faaliyet yürüten unlu mamul üretim noktaları ve fırınlarda denetim yapıldı. Gıda mühendislerinin de yer aldığı denetimlerde gramaj, hijyen, maske, eldiven, bone kullanımı, üretimde kullanılan mamullerin son kullanım tarihleri kontrol edilirken, yönetmeliklere uygun davranmayan işletmelere uyarılar yapıldı.Ekipler, kent genelinde Ramazan ayı boyunca denetimlere devam edecek.