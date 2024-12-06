Van’da valize yapılan gizli bölmeye yerleştirdikleri uyuşturucu maddeyle uçağa binmek isteyen 2 kişi yakalandı.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik olarak sürdürülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; ilimiz Ferit Melen Havalimanında tespiti yapılan 2 şahsınüzerlerinde ve eşyalarında yapılan aramada 4 kilo 380 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak 2 şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemlere başlanılmıştır” denildi.