Tunceli merkez ve 7 ilçede bulunan cemevlerinin ihtiyaçlarının Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı ile Tunceli Valiliği işbirliğiyle karşılandığı belirtildi.Sahip olduğu türbeler, ziyaretler ve inanç merkezleriyle Alevilik inancının Türkiye’deki merkezi olarak kabul edilen Tunceli’de, cemevlerinin talepleri doğrultusunda Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’ndan toplam 8 milyon 704 bin 266 TL ödenek talep edildiği ve gönderilen bu ödenekle cemevlerinin taleplerinin karşılandığı kaydedildi.Gönderilen ödenekle il merkezi ve 7 ilçede bulunan 16 cemevinin bina yalıtımı, boya, badana, çatı onarımları, kilitli parke taşı, morg yapımı, merdiven onarımı, sundurma yapımı, kanalizasyon hattı onarımının yanı sıra masa, sandalye, buzdolabı, klima, oturma minderleri, halıfleks, ses ve kamera sistemleri, mutfak malzemeleri, jeneratör gibi malzemelerin alındığı bildirildi.