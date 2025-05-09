Ağrı’da yolcu otobüsünde 8 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 İran uyruklu şüpheli gözaltına alındı.Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, İran’dan Türkiye’ye giriş yapan yolcu otobüsünde yapılan kontrollerde, İran uyruklu 3 şahsa ait valizlerin taban kısmına gizlenmiş 3 parça halinde toplam 8 kilo 150 gram metamfetamin maddesi bulundu. Valizlere zulalanan uyuşturucunun Türkiye’ye sokulmaya çalışıldığı belirlendi. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda ise, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 20 bin Türk Lirası ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.