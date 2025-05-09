9 Mayıs Dünya Çölyaklılar Günü kapsamında Gebze Belediyesi ve Kocaeli Çayırova Glutensiz Yaşam Derneği ev sahipliğinde düzenlenen "Ulusal Glutensiz Yemek Yarışması"nda Erzurum Çölyak Yaşam Derneği büyük bir başarıya imza attı. Dernek Başkanı Atike Buliç’in glutensiz yemeğiyle katıldığı yarışmada Erzurum ekibi 3.’lük ödülüne layık görüldü.Etkinliğe Erzurum Çölyak Yaşam Derneği Başkanı Atike Buliç’in yanı sıra çölyak gönüllüsü Avukat Eyşan Esra Yılmaz, Erzurum Kadınlar Derneği Başkanı Zekiye Çomaklı ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdürü Muharrem Aksu da katılım sağladı. Yarışmanın jüri üyeleri arasında ise Yeşilay Kadın Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Derya Öcal yer aldı.Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen çölyak dernekleri, kurum ve kuruluşların da hazır bulunduğu etkinlikte çölyak hastalığına ilişkin konular ele alındı, dernekler arasında bilgi ve deneyim paylaşımı gerçekleştirildi.Yarışma sonrası duygularını paylaşan Dernek Başkanı Atike Buliç, "Bu ödül, sadece bir yemek başarısı değil; çölyak hastalarının yaşam mücadelesine dikkat çekmenin ve glutensiz beslenmenin önemini vurgulamanın da bir yolu oldu. Erzurum olarak sesimizi duyurmak ve farkındalık oluşturmak bizim için çok kıymetliydi. Bu tür etkinliklerin çoğalmasını temenni ediyoruz. Ayrıca etkinliğimize katılarak bizi yalnız bırakmayan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdürü Muharrem Aksu’ya ve destekleri için Erzurum Büyükşehir Belediyemize gönülden teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.Erzurum Çölyak Yaşam Derneği, 9 Mayıs Dünya Çölyaklılar Günü’nün etkinliklerle anılmasının toplumsal farkındalık açısından büyük önem taşıdığını belirterek, bu konudaki duyarlılıklarını sürdüreceklerini ifade etti.