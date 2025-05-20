Iğdır Valiliği dün bir öğrenci yurdunda meydana gelen yangın ile ilgili bugün yeni bir açıklama yaptı.Valilikten yapılan açıklamada; " 19 Mayıs 2025 tarihinde GSB Süreyya Sülün Hanım Kız Öğrenci Yurdu’nun çatı katında meydana gelen yangının söndürülmesinin ardından ivedi olarak hasar tespit çalışmaları yapılmıştır. Yapılan incelemelerde çatı katında bulunan bazı odalar ile bu odalarda yer alan öğrenci eşyalarının zarar gördüğü belirlenmiştir. Eşyaları zarar gören öğrencilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla Valiliğimiz koordinesinde gerekli çalışmalar başlatılmış olup, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız aracılığıyla destek süreci yürütülmektedir. Ayrıca yurttaki temizlik çalışmalarında sona yaklaşılmış olup, en kısa sürede yeniden hizmete açılacaktır. Konuyla ilgili sürecin her aşaması hassasiyetle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.