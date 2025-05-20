Elazığ’da öğrenciler, Müzeler Haftası çerçevesinde tarihi mozaiği inceledi.Her yıl 18-24 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Müzeler Haftası, bu yıl da Elazığ Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü koordinasyonunda çeşitli etkinliklerle başladı. Hafta boyunca düzenlenen faaliyetler, hem müzecilik bilincinin artırılması hem de gençlerin kültürel mirasa ilgisinin teşvik edilmesi amacıyla gerçekleştiriliyor. Etkinlikler, Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürlüğü’nün organizasyonuyla yürütülüyor. Bu kapsamda arkeolojik kazı gezileri ve müzecilik temalı eğitim seminerleri düzenleniyor.Haftanın en dikkat çeken etkinliklerinden biri, Elazığ merkez Salkaya köyünde sürdürülen arkeolojik kazı çalışmaları oldu. Kazı alanında ortaya çıkarılan 84 metrekarelik eşsiz taban mozaiği büyük ilgi gördü. Harput Anadolu Lisesi öğrencileri, kazı alanını ziyaret ederek hem arkeolojik kazı deneyimi yaşadı hem de tarihi mozaiği yerinde inceleme fırsatı buldu.