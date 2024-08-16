Van Valiliği, ülkemizin iç, kuzey ve doğu kesimlerinde sıcaklıkların yükseleceğini duyurdu.Valilikten yapılan açıklamada, “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; önümüzdeki hafta boyunca hava sıcaklıklarının Doğu Anadolu Bölgesi’nde mevsim normallerinin 4 ilâ 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ilâ 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Vatandaşlarımıza saygıyla ve önemle duyurulur” denildi.