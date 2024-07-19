Kars Valisi Ziya Polat, Arkeoloji Müzesi’nde bir takım incelemelerde bulundu. Polat, müzeyi ziyaret eden vatandaşlarla bir süre sohbet etti.Kars Valisi Ziya Polat, Paleolitik, Neolitik, Kalkolitik, Erken Tunç ve Demir çağları ile Urartu, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait eserlerin sergilendiği Kars Arkeoloji ve Etnografya Müzesini ziyaret ederek, sergilenen eserler ile ilgili bilgi aldı.Müzeyi ziyaret eden vatandaşlarla da bir araya gelen Polat, vatandaşlarla bir sohbet etti, Polat, müze ziyaretinde vatandaşları Kars’ı keşfetmeye davet etti. Polat, daha sonra müzeden ayrıldı.