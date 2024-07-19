Demokrat Büro Çalışanları Sendikası (DEB-SEN) Genel Başkanı Mehmet Zülfikar Kotanlı; Anayasa Mahkemesinin, Toplu Sözleşme İkramiyesi ve barajla ilgili son derece geniş ve net kararına rağmen, tekrar yüzde 1 barajı geçirmeye çalışmanın tirajı komik bir durum olduğunu belirtti. Kotanlı, “Büyük yetkili ama etkisiz sendikalar memurlar yoksullaşıyor birçok hakları ellerinden alınıyor vergi dilimleri artıyor ama sizin tek derdiniz para. Endişeniz, üyeler gitmesin, paramız azalmasın” diye konuştu.Memur ve emekli maaşlarında tek kelime etmeyen ve yüzbinlerce üyesi olan sendikaların kendilerini garantiye almak için, önce 6. Dönem toplu sözleşmelerinde sözleşme ikramiyesinde yararlanmak için %1 barajını getirmeleri ve Danıştay’ın “toplam kamu görevlisi sayısının en az %1’inden fazla sendika üyesi kaydeden sendikalar’’ şeklinde kıstas getirilmesi suretiyle sendikal tekelleşmenin önünü açacağı gibi sendikalar arasında ayrıma yol açılması, açıkça sendikal özgürlüğe bir müdahale oluşturarak sendikaların kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesini önleyici şekilde üye kaybına sebebiyet vereceğinden % 1 barajını iptal ettiğini ifade eden Demokrat Büro Çalışanları Sendikası (DEB-SEN) Genel Başkanı Mehmet Zülfikar Kotanlı; açıklamasını şöyle sürdürdü; “Danıştay’ın bu kararına rağmen hukuk tanımayan iki büyük sendika (Memur-Sen ve Kamu Sen) bu defa omuz omuza vererek komisyonda tartışmalara aldırış etmeden %2 barajı komisyondan geçirerek TBMM Genel Kurulunda yasallaştırdılar. Anayasa Mahkemesi bir kez daha Kanun, Tüzük Yönetmelik ve Genelgelere Aykırılık teşkil eden baraj dayatmasını %2 barajı ile çalışanların sendikal tercihlerine müdahale edilmiş, ilgili düzenleme 18 Ocak 2024 tarihinde Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’nda görüşülerek iptal edilmişti yetmedi Kanun tanımazlar şimdi yeniden ‘’ %1 barajını Temcit Pilavı gibi ısıtıp Bağımsız sendikaların karşısına çıkarmaktadırlar.”DEB-SEN Genel Başkanı Kotanlı; Anayasa Mahkemesinin, Toplu Sözleşme İkramiyesi ve barajla ilgili son derece geniş ve net kararına rağmen, tekrar %1 barajı geçirmeye çalışmanın tirajı komik bir durum olduğunu belirterek, “Bu teklifin altında imzası bulunan Yedi milletvekilinin, malum sendikalara yanlış yönlendirildiğini düşünüyor İktidar partilerine bu yanlışı yaptıran sendikalar, iptali kesin olan bu düzenleme ile kendi ayaklarına sıkarak, yeni bir kaosa sebep olmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Bu teklifin TBMM Genel Kurulu aşamasında düzeleceğine inanıyoruz. AYM kararı incelendiğinde nasıl bir yanlış yapıldığı çok net olarak görülecektir. Daha önce %1 barajı getirenler, bunun Danıştay tarafından iptal edilmesinden sonra kanuni düzenlemeyi deneyerek, bu defa %2 barajını getirmişlerdi. Bu yanlışa TBMM’de karşı çıkılmış ve iptalin kesin olduğunu savunmuştuk. Dediğimiz gibi de oldu ve AYM çok net bir kararla iptal etti. Bu barajı dayatan sendikalar üyelerinin aylarca zarar görmesine sebep oldular, ancak bu sonuçtan hiç ders almadıkları anlaşılıyor ki, saçma sapan bir teklifin yeniden verilmesine sebep oldular. Türkiye Cumhuriyeti Devletini, ortada açık yargı kararları dururken, bir muz cumhuriyetine çevirmeye çalışan bu sarı, kirli sendikal zihniyeti kınıyor, İktidarı, sarı sendikaların tezgahına, tekrar tekrar düşmemeye, AYM kararına uygun davranmaya ve teklifi "tüm sendika üyelerine eşit şekilde toplu sözleşme ikramiyesi ödenir" şeklinde düzeltmeye davet ediyorum” şeklinde konuştu.