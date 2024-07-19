Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Haziran ayında gerçekleştirdikleri operasyonlarla piyasa değeri yaklaşık 30 milyon 500 bin lira olan kaçak malzeme ele geçirdi.Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin deşifresi ve önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda, Haziran ayında gerçekleştirilen operasyonlarda 10.710 paket kaçak sigara, 827 adet ünlü markalara ait çanta, 147 adet ünlü markalara ait şapka ve 50 adet teleskopik jop ele geçirildi. Valilik açıklamasında, "Kaçakçılıkla mücadele çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir. Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak adına, kaçakçılık faaliyetlerine karşı etkin ve kararlı bir şekilde mücadelemiz sürecektir." ifadelerine yer verildi.