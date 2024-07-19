Kars’ta işletmeler ve zincir marketler denetlendi.Tüketicilerin mağdur olmamaları için Kars Valiliği koordinasyonunda, Ticaret İl Müdürlüğü, Kars Belediyesi ve Defterdarlık personellerinden oluşan denetim ekipleri, denetimlerini aralıksız sürdürüyor.Denetim ekipleri başta zincir marketler olmak üzere Ani Örenyeri’nde faaliyet gösteren işletme de denetim yağtı. Yapılan denetimlerde; stokçuluk, ani fiyat değişimi, fahiş fiyat, raf fiyatları ile kasa fiyatları incelenerek tutanak tutuldu. Denetimlerde olumsuz görülen durumlarda ise cezai işlem uygulandı. Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.