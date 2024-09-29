UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yerini alan Ani Ören Yeri’nde kazı ve koruma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Kazı Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan Başkanlığı’nda yürütülen çalışmalarda toprak altında kalan tarih gün yüzüne çıkarılıyor.Kars Valisi Ziya Polat, Ani Ören Yeri’ne gelerek kazı ve koruma çalışmalarını yerinde gördü. Polat, Kazı Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin’den yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.Polat, Ani’nin uluslararası düzeyde daha fazla tanıtılması gerektiğini vurguladı. Yetkililerle birlikte bir süre bölgeyi gezen Polat, kazı koruma çalışmalarında görev alan ekiple sohbet etti. Çalışmalarında kolaylıklar diledi. Polat, incelemelerinin ardından Ani Ören Yeri’nden ayrıldı. Öte yandan Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Kars Ani Ören Yeri’ni her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor.Ani Ören Yeri’nde kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan birçok tarihi mekanın ziyarete açılmasıyla kent ekonomisine de önemli katkı sağlayacak. Ani Ören Yeri, hem yerli hem de yabancı turistler için büyük bir cazibe merkezi olmaya devam ediyor.