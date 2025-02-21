Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, kardan kapanan 306 köy yolunda çalışma yapan ekipleri ziyaret ederek, tatlı ikramında bulundu.Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, merkeze bağlı Değirmenaltı köyü ve Güroymak’a bağlı Yazıkonak köyündeki karla mücadele çalışmalarını inceledi. Karakaya, yol açma çalışması yapan rotatife binerek karla mücadele çalışmalarına bizzat katıldı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu’dan bilgi alan Vali Karakaya çalışanlara tatlı ikramında bulundu. Vali Karakaya, 306 köy yolunun kardan dolayı kapalı olduğunu, ancak ekiplerin açma çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Karakaya, "Kar yağışı önceki gün itibari ile başladı. Kar berekettir. Kırsal mahallelerimizin ve kara yollarımızın temizlenmesi çok önemlidir. Bu çerçevede karayolları ve il özel idaremiz çalışmalarını devam ettiriyor. Mahalle aralarında da belediye ekiplerimiz çalışıyor. Sahada arkadaşlarımızı ziyaret etmek istedik. Son 1-2 günde 50 santimetrenin üzerinde kar yağdı. Kırsal bölgelerde ise daha fazla. Bu çerçevede 10 şantiyecimizde 70 iş makinesi ve 100 civarında personelimizle sahada olacağız. Pazartesi gününe kadar çalışmalarımız devam edecek. Kar yağışının durumuna göre vatandaşımızın ulaşımımızı sağlayacağız. Yaz aylarına kadar bu tür çalışmalarımız devam edecektir" dedi.Vali Karakaya, daha sonra ana yollarda küreme ve tuzlama çalışması yapan karayolları ekiplerini ve Bitlis Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Büro Amirliğini ziyaret etti. Burada konuşan Karakaya, "Yolda kalan vatandaşlarımıza el uzatma konusunda devletimizin eli kolu oluyorsunuz. Önce kendi güvenliğinizi sağlayarak olaylara müdahale etmek gerekiyor. Şu ana kadar çok büyük bir olay yaşamadık. Bu yüzden hem sizlerin hem de karayolları ekiplerinin çalışmaları çok kıymetlidir" ifadelerini kullandı. Vali Karakaya’ya incelemelerinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu da eşlik etti.