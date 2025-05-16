Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Tarım ve Orman Bakanlığı destekleriyle yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında, Bitlis’in Güroymak ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen Fasulye Tohumu Dağıtım Programı’na katıldı.Programda konuşma yapan Vali Karakaya, "Tarım, sadece bir geçim kaynağı değil; aynı zamanda ülkemizin kalkınmasının ve kırsalın yeniden canlanmasının temel taşıdır. Bu desteklerle çiftçilerimizin hem üretim gücü artacak hem de toprağımız bereketle buluşacaktır" dedi.Proje çerçevesinde, ilçedeki çiftçilere yüzde 75 hibe destekli toplam 13 bin 650 kg kuru fasulye tohumu dağıtılarak, sertifikalı tohum kullanımı sağlanacak.Bitlis tarımına önemli katkılar sağlaması hedeflenen bu proje ile, atıl durumda bulunan tarım arazilerinin yeniden üretime kazandırılması ve çiftçilerin gelir düzeyinin artırılarak bölgenin kalkınmasına katkı sunulması amaçlanıyor.Programa, Vali Karakaya ile birlikte Güroymak Kaymakamı Mehmed Zahid Uzun, Güroymak Belediye Başkanı Eşref Mutlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Çolak, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, Bitlis Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Nurettin Polat, İlçe Tarım Müdürü Mehmet Reşit Kardaş, kurum amirleri ve çok sayıda çiftçi katıldı.