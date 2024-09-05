Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, tarihte şehrin savunulması açısından çok büyük önem arz eden ecdat yadigarı tabyalarda incelemelerine devam ediyor.Tabya incelemelerinin üçüncü etabını gerçekleştiren Vali Çiftçi’nin son durakları Dolangez Tabyası ve Çobandede Tabyası oldu.Tabyalar incelemeleri sırasında Vali Mustafa Çiftçi’ye Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, Pasinler Kaymakamı Yunus Emre Temel, Kaymakam Adayı Emre Oktay, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Laloğlu, İl Sosyal Etüt ve Projeler Müdür Vekili İlhami Atasever, Atatürk Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Neslihan Demircan ve Tarihçi Yazar Abdurahman Zeynal eşlik etti .