Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım, Vali Hamza Aydoğdu ve il protokolüyle birlikte, Türkiye’nin en önemli meyve gen havuzlarından biri olan Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Uygulama Sahası’nı ziyaret ettiler.Vali Hamza Aydoğdu, Enstitü Uygulama Sahası’nda sürdürülen çalışmalar ve bu çalışmalar sonucunda lezzetiyle, aromasıyla, verimiyle Erzincan şartlarına uygun olduğu tespit edilen 5 yeni üzüm çeşidi hakkında Binali Yıldırım’a bilgi verdi.