Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, şehrin çevresinde görüş açısı yüksek tepelere düşman baskın ve istilalarından korunmak amacıyla inşa edilen tabyalarda incelemelerde bulundu.Geçtiğimiz hafta Erzurum’daki tabyaların bir kısmını inceleyen Vali Çiftçi, Gez Tabyası, Toparlak Tabya, İlave Tabya, Küçük Höyük ve Büyük Höyük Tabya, Kaburga Tabyalarını yerinde görerek, tarihi yapıların bakımı ve korunması için talimatlarda bulundu.Vali Çiftçi’ye Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, Palandöken Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, ETÜ Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu ve paydaş kurum müdürleri eşlik etti.