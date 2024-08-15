Geçtiğimiz günlerde Erzurum’un Aziziye ilçesi içinde bulunan bir parkta meydana gelen yangınla ilgili soruşturma tamamlandı.Aziziye Belediyesi tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Sağlıklı Yürüyüş-Bisiklet Yolu ve Trafik Eğitim Parkında geçtiğimiz günlerde meydana gelen yangınla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında; yangına sebebiyet veren şahıslar tespit edilerek adli mercilere sevk edilmiş ve haklarında gerekli yasal işlem başlatılmıştır. Titizlikle yürütülen ve kısa sürede sonuçlandırılan soruşturma dolayısıyla Erzurum Emniyet Müdürlüğü ile Aziziye İlçe Emniyet Müdürlüğümüze; yangını daha fazla büyümeden kontrol altına alan Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığımıza teşekkür ediyoruz. Yangın sonrası meydana gelen tahribatın en kısa sürede giderileceği parkımız, ilçemizin ve çocuklarımızın güvenilir adresi olmaya devam edecek.” denildi.