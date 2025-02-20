Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Uzundere ilçesini ziyaret ederek çeşitli incelemelerde bulundu ve ilçedeki açılış programlarına katıldı.Uzundere Müftülüğü tarafından açılan Merkez 4-6 Yaş Kur’an Kursu’nun açılışını gerçekleştiren Vali Mustafa Çiftçi, programda yaptığı konuşmada: "Buradan yetişecek çocuklarımız vatana, millete, devlete hayırlı evlat olsun. Maddi ve manevi katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Allah varlıklarını ve sağlıklarını daim eylesin." ifadelerini kullandı.Açılış programına; Uzundere Kaymakamı Kübra Demirer, Uzundere Belediye Başkanı Halis Özsoy, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Yılmaz, İl Müftüsü Dr. Rüstem Can ve çok sayıda davetli katıldı.