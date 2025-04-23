Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle bir kutlama mesajı yayınladı.Milli irade yolunda atılan en önemli adımlardan biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 105. yıl dönümünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutlandığını ifade eden Vali Çiftçi, " 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı milletimizin milli egemenliği ilan ettiği birlik ve beraberlik ruhuyla yarınlara yürüme kararlığını gösterdiği gündür. Bütün zorluklara rağmen Büyük Millet Meclisini büyük bir özveriyle açan kahramanlar, bütün dünyaya insanlık ve demokrasi dersi vermişlerdir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." sözüyle temelleri atılan bu anlamlı gün; yarınlarımızın umudu, gözümüzün nuru çocuklarımıza duyulan güvenin en anlamlı ifadesidir. Sevgili Çocuklar! Bu aziz millet büyük fedakârlıklarla bugünlere geldi. Sizler bu noktada milletimizin ümidi, istikbali ve yarınlarısınız. Hedefimiz, sizleri mazisini iyi bilen, insana değer veren, milli ve manevi değerleri önemseyen, dünyada gerçekleşen yeniliklere ve gelişmelere açık, donanımlı ve yetenekli gençler olarak yetiştirebilmektir. TBMM’nin açılışının 105. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, geleceğimizin teminatı olan siz çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyor, gözlerinizden öpüyorum" şeklinde konuştu.