Elazığ sevgi evlerinde kalan çocuklar, Elazığ Belediyesi ve Elazığ Hipodromu’nun düzenlediği etkinlikte doyasıya eğlendi. Hipodromda ata binen, palyaço gösterileri izleyen ve çeşitli hediyeler alan çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı.Elazığ Belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda sevgi evlerinde kalan çocuklar için unutulmaz bir etkinlik düzenledi. Elazığ Hipodromu ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyonda, çocuklar bayram coşkusunu doyasıya yaşadı. Program kapsamında çocukları Hipodrom Müdürü Muhammed Demirçelik karşıladı. Etkinliğin ilk bölümünde atlara binen çocuklar, hem eğlendi hem de yeni deneyimler kazandı. Ardından renkli palyaço gösterileri ve çeşitli aktivitelerle devam eden etkinlikte çocuklar keyifli vakit geçirdi. Gün sonunda ise çocuklara çeşitli hediyeler verildi.Etkinlik hakkında bilgi veren Elazığ Hipodrom Müdürü Muhammet Demirçelik, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Elazığ Belediyesi ile birlikte burada bir etkinlik düzenledik. Sevgi Evleri’nden gelen çocuklarımızı alanımızda misafir ediyoruz. Umarım bu bayram gününde çocuklarımızın yüzünde ufak da olsa bir tebessüm oluştururuz" dedi.