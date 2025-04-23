İnönü Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim Gezer, 11-12 Nisan 2025 tarihlerinde Türkiye genelinde etkili olan zirai don olayının son yüzyılın en şiddetlisi olduğunu söyledi. Aynı anda hem radyasyon hem de adveksiyon tipi donların yaşandığını belirten Gezer, bu durumun başta Malatya olmak üzere birçok kentte ciddi zararlara yol açtığını ifade etti.Dünya kuru kayısı üretiminin büyük bir kısmını karşılayan Malatya’da milyonlarca kayısı ağacının zarar gördüğünü kaydeden Gezer, "Geçtiğimiz hafta, aşağı yukarı son yüzyıldaki en şiddetli zirai donlar yaşandı. Zirai donlar çift etkili hem radyasyon hem de adveksiyon donları şeklinde görüldü" dedi.Türkiye’de genellikle radyasyon donlarının etkili olduğunu belirten Gezer, bu kez nadir görülen adveksiyon donlarının da aynı dönemde meydana geldiğini ve 3-5 gün içinde birçok kentte meyve türlerine büyük zarar verdiğini söyledi.Adveksiyon donlarının yıkıcı etkisine dikkat çeken Prof. Dr. Gezer, alınabilecek tedbirlerin sınırlı olduğunu vurgulayarak, "Bahçelerin etrafına rüzgar perdeleri olarak selvi veya kavak gibi ağaçlar dikilerek koruma sağlanabilir. Öte yandan, radyasyon donlarına karşı en etkili yöntem olan yağmurlama fıskiye sisteminin yüzde yüz koruma sağladığını söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.Zirai donun özellikle Malatya’da büyük ekonomik kayıplara yol açtığını kaydeden Gezer, üreticilerin bu tür afetlere karşı daha hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.