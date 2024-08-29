Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, tabyalarda incelemelerine devam ediyor.Büyük Kiremitlik Tabyası, Küçük Kiremitlik Tabyası, Ahali Tabya, Küçük Palandöken ve Büyük Palandöken Tabyası’nı inceleyen Vali Çiftçi, ecdadımızın emaneti tabyaların temizliğine bizzat kendisi katılarak tabyaların korunması için ilgili kurumlara gerekli talimatlarda bulundu.Vali Çiftçi’nin Tabyalar gezisine Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, Palandöken Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Laloğlu, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Yer eşlik etti.