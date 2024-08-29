Erzincan’da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde kurulan, her yaştan, eczacı, ev hanımı, ebe, emekli öğretmen, doktor, müdür, muhasebeci gibi farklı meslek gruplarından insanların bir araya geldiği “Kardeşlik Korosu” konser verdi.Kardeşlik Korosu, Dörtyol Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte coşkulu kalabalığı Türkülerle buluşturdu. Birbirinden güzel türküleri seslendiren koro, katılımcılardan yoğun alkış aldı.Kardeşlik Korosu’nun verdiği "Erzincan Türküleri Konseri" Vali Yardımcısı Yusuf İzci ve çok sayıda vatandaş tarafından beğeniyle izlendi.