Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum’da bulunan kümbetlerde incelemelerde bulundu.Vali Çiftçi incelemelerinde Cimcime Hatun Kümbeti, Üç Kümbetler, Rabia Hatun Kümbeti, Mehdi Abbas Kümbeti, Karanlık Kümbet, Gümüşlü Kümbet ve Çifte Minareli Medrese içerisinde bulunan kümbeti gezdi.Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk-İslâm Sanatları Anabilim Dalı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Haldun Özkan, Vali Çiftçi’ye kümbetler hakkında bilgi verdi. Vali Çiftçi’ye; Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, Vakıflar Bölge Müdürü Murat Uslu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer eşlik etti.