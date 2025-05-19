Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle bir kutlama mesajı yayımladı.Vali Çiftçi, mesajında şu ifadelere yer verdi: "19 Mayıs, aziz milletimizin hür ve aydınlık yarınlara uzanan kutlu yürüyüşünün ilk adımıdır. Bugün, Milli Mücadelemizin meşalesinin Samsun ufuklarından parladığı, bağımsızlık ülküsünün milletimizin yüreğinde tutuştuğu o büyük günün yıl dönümüne erişmenin mutluluğu içindeyiz. Kurtuluş Savaşı’nın başlaması ile aziz milletimiz, tarih boyunca olduğu gibi esareti asla kabul etmeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiş; kendi iradesine, birliğine ve bağımsızlığına sahip çıkma kararlılığını ortaya koymuştur. Mustafa Kemal’in öncülüğünde milletimiz, kendi kaderini tayin etme hakkını sahiplenmiş; Amasya, Erzurum ve Sivas’ta atılan kararlı adımlar, milletimizin "Ya istiklâl ya ölüm" inancıyla nasıl kenetlendiğinin açık bir göstergesi olmuştur.""Milli Mücadele ruhunu yaşatmak görevimiz"İstiklâl ve istikbal uğruna verilen mücadeleleri, ecdadımızın emanetine sahip çıkarak gelecek nesillere aktarmanın en önemli vazife olduğunu vurgulayan Vali Çiftçi, "106. yıl dönümünü idrak ettiğimiz bu anlamlı günde bizlere düşen en büyük görev ise, Milli Mücadele ruhunu yaşatmak ve bu bilinci genç kuşaklara güçlü bir şekilde aktarmaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’u gençlere armağan etmesi, milletimizin istikbâlini emanet ettiği gençlere duyduğu sarsılmaz güvenin en güçlü ifadesidir. Mâziden âtiye uzanan şanlı tarihimizin emanetçisi olan Türk gençliği; bu kutlu mirası akıl, bilgi ve inançla geleceğe taşıyacak, güçlü ve müreffeh Türkiye Yüzyılı’nın inşasında önemli roller üstlenecektir. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklâl Savaşımızın tüm kahramanlarını, komutanlarını, devlet ve siyaset adamlarını, muhterem gazilerimizi ve aziz şehitlerimizi minnet ve saygıyla yâd ediyorum" dedi.