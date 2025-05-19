Hakkari’nin doğa harikalarından biri olan Cennet ve Cehennem Vadisi, bu kez Cilo Sat Gölleri Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (CİSAD) dağcılarını ağırladı.Mayıs ayının yeşile bürünmüş yüzüyle birlikte bölgenin sembolü haline gelen buzullar çiçeklerle kucaklaştı. 20 bin yıllık buzulların ardında yeşil ve beyaz tonların buluştuğu bu büyülü coğrafya, baharın eşsiz güzelliğini ve doğanın harikalığını tüm ihtişamıyla sergiledi. Dağcılar, bu atmosferde iki gün süren kamp etkinliğiyle hem bedenlerini hem de ruhlarını dinlendirdi.Gündüzleri vadide toplanan mantarları akşam kamp ateşinde pişiren dağcı grup, kara demliklerde hazırlanan demli çay eşliğinde yapılan sohbetlerle yorgunluklarını unuttular. Esat Kılınç, Turgut Besi, Muzaffer Kaya, Gıyasettin Tatlı ve Naci Tetik’in katıldığı kampta, sabahın ilk ışıklarıyla uyanarak vadinin buzul ve çiçeklerle bezeli eşsiz yüzüne yeniden tanıklık etti. Cennet ve Cehennem Vadisi’nde geçen iki gün boyunca doğayla iç içe yaşamanın verdiği huzura dikkat çeken dağcılar, Hakkari’nin bu eşsiz coğrafyasının korunması ve tanıtılması gerektiğini söylediler.