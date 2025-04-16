Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi "Şehitler Haftası" vesilesiyle bir mesaj yayınladı.Vali Mustafa Çiftçi, "Milletimizin mukaddesatı ve bağımsızlığı uğruna verilen kutsal mücadelenin kahramanları olan aziz şehitlerimiz, tarihin her döneminde şehadet şerbetini içerek sayısız kahramanlık destanına imza atmıştır" diyerek sözlerine şöyle devam etti, " Vatan toprağı için canlarını feda eden kahramanlarımızın aziz hatıraları, milletimizin kalbinde daima yaşayacaktır. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de şehadet makamıyla ilgili "Allah yolunda öldürülenlere ’ölüler’ demeyin. Bilakis, onlar diridirler, fakat siz bilemezsiniz." ayeti, dinimizde en ulvi makamlardan biri olan şehitliğin önemini vurgulamaktadır. Şairin, "Bu vatan toprağın kara bağrında, /Sıradağlar gibi duranlarındır. / Bir tarih boyunca onun uğrunda, / Kendini tarihe verenlerindir." dizelerinde de ifade ettiği gibi, bu vatanın asıl sahipleri şehitlerimizdir. Aynı zamanda şehitlerimiz; milletimizin istiklâle olan bağlılığının da sembolüdür. Bugün huzur ve güven içinde yaşıyorsak bunu canlarını ve kanlarını seve seve feda eden şehitlerimize borçlu olduğumuzu unutmamalıyız."Kahraman şehitlerin bıraktığı kutsal emanete sahip çıkmanın, en büyük sorumluluk olduğunu ifade eden Vali Çiftçi, "Genç nesillerimize vatan sevgisini, bayrak bilincini ve milli değerlerimizi aktarmak; birlik ve beraberliğimizi her daim güçlü kılmak en önemli görevimizdir. Bu bilinçle hareket etmek, şehitlerimizin ruhunu şad edecek en anlamlı davranış olacaktır. "14-20 Nisan Şehitler Haftası" vesilesiyle ebediyete irtihal etmiş tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor; gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.