Hakkari Valisi Ali Çelik, Yeni Mahalle çocuk oyun parkında incelemelerde bulunarak mahalle sakinlerine halı saha müjdesi verdi.Vali Ali Çelik, beraberindeki heyet ile birlikte Yeni Mahalle’ye giderek 1403. Sokak’ta bulanan çocuk oyun parkının mevcut durumunu yerinde inceledi. Vali Çelik, 2 bin metrekare alan üzerinde bulanan parkın onarımının yapılarak bu alanın açık semt sahası haline getirilip bölgeye halı saha yapılması yönünde çalışma yapılması için ilgili birimlere talimatlarını iletti. Beraberindeki heyet ile birlikte Gupsi’de 2900 metrekare alan üzerine yapımı planlanan 24 derslikli İlk/Ortaokul arazisi üzerinde incelemelerde bulunan Vali Çelik, alanın zemin etüdü ve statik çalışmalarının biran önce yapılıp projenin ihale aşamasına en kısa sürede hazır olabilmesi için çalışmalara başlanılması yönünde ilgili birimlere talimat verdi.