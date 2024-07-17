Hakkari Valisi Ali Çelik, asayiş ve sınır güvenliği toplantısını Irak’ın sıfır noktasındaki Çukurca ilçesinde gerçekleştirdi.Hakkari Valisi Ali Çelik, ‘Genel Asayiş ve Sınır Güvenliği Toplantısı’nı Çukurca 2’nci Hudut Tugay Komutanlığında gerçekleştirdi. Toplantıdan sonra beraberindeki heyet ile birlikte Pençe Kilit Operasyonu bölgesinin yakınında kurulan Işıklı Seyyar Sahra Hastanesi’ni ziyaret eden Vali Çelik, bin 815 rakımda kurulan hastanede incelemelerde bulundu. Başhekim Acil Tıp Uzmanı Kaan Karaman’dan çalışmalara ilişkin bilgi alan Vali Çelik, “Bu mücadeleyi birlikte başaracağız. Başhekimiyle, doktoruyla, sağlık çalışanlarıyla devlet, bir bütündür. Bu yüzden beraber çalışıp beraber başaracağız” dedi.Sağlık çalışanlarının tek yumruk ve tek yürek olarak Mehmetçik ile bir ve beraber olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çelik, personele özverili ve fedakar çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti.Daha sonra Çukurca ilçesine bağlı Narlı köyündeki çiftçileri ziyaret eden Vali Çelik; nar, incir, elma, domates, armut gibi birçok ürünün üretildiği seraları gezerek çiftçilerin faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Ziyaret kapsamında çeltik ve pirinç tarlaları, cennet hurması ve çilek bahçelerinde de incelemelerde bulunan Çelik, yapılan üretimler ve gelecekte yapılabilecek çalışmalar hakkında çiftçilerle istişarelerde bulundu. Hakkari’nin tarımını geliştirmek için atılabilecek adımlar üzerine konuşan Vali Çelik, fedakarlıkları için tüm çiftçilere teşekkür etti.Vali Çelik, son durağında Çukurca ilçesine bağlı Gündeş köyünü ziyaret ederek, köy sakinleriyle bir araya geldi. Köy halkı sohbet edip, onların istek ve taleplerini dinleyen Vali Çelik, çözüm yolları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Devletin imkanları dahilinde gerekli adımların atılacağını belirten Çelik, misafirperverlikleri için vatandaşlara teşekkür etti.Programa Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Çarıkçıoğlu, Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu, Çukurca Belediye Başkanı Nazmi Demir katıldı.