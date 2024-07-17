Kars’ın Sarıkamış ilçesinde sağanak nedeniyle su baskını ve sel meydana geldi.Sarıkamış ilçesinde aralıklarla yağan sağanak etkisini artırdı. Sarıkamış’a bağlı Süngütaşı köyünde su baskınları oldu. Köy içerisindeki köprüler, yollar ve kaldırım taşları selle birlikte yok oldu.Selin geldiği anlarda yaşananlar köylüye ecel teri döktürdü. Vatandaşlar can ve mal kaybı yaşanması telaşı içerisinde çaresizce olan biteni izledi. Can kaybı yaşanmaması sevindirirken, köyde ciddi oranda maddi hasar oluştu.