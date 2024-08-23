Hakkari Valisi Ali Çelik, İran sınırındaki duvar yapım çalışmalarını yerinde inceledi.Türkiye-İran arasında sınır güvenliğini sağlayacak duvarın yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Çelik, çalışma ile ilgili bilgi aldı. Daha sonra üs bölgelerini ziyaret eden Vali Ali Çelik, ardından 1. Hudut Tabur Komutanlığına geçti.Çelik, ziyaretinde 7. Hudut Alay Komutanı Albay Uğur Öz’den faaliyetler hakkında bilgiler alarak şeref defterini de imzaladı.Vali Çelik’e, Sınır Yönetimi Genel Müdür Vekili Ozan Gazel, Yüksek İnşaat Mühendisi Mehmet Yılmaz ve Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden temsilciler de eşlik etti.