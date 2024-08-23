Aziziye belediyesi ile DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında süt toplama merkezleri kurulması konusunda işbirliği yapıldı.Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar ile DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Sayın Osman Demirdöğen projenin protokolü için ilk imzaları attı.Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, yaptığı açıklamada, “Aziziye’mizde öteden beri ve özellikle de göreve geldiğimiz günden bu yana hep şu vurguyu yapıyoruz: “Üreteceğiz ve üreticimize kazandıracağız!” İşte bu kapsamda ilçemizde süt toplama merkezleri kurmak için DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile işbirliği yaptık. “Ovacık Havzası Süt Toplama Merkezleri” adını verdiğimiz projemizle; hem süte gerçek değerini kazandıracak ve hem de süt üreticiliği yapan çiftçilerimiz için yepyeni bir kazanç kapısı açmış olacağız. Projemizin protokolünü DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanımız Prof. Dr. Osman Demirdöğen’le birlikte bugün imzaladık. Destekleri ve işbirliği yaklaşımlarından dolayı Prof. Dr. Osman Demirdöğen’e ve şahsında DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.