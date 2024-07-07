Hakkari Valisi Ali Çelik, Dağgöl Mahallesi ziyaretinde vatandaşların gündeme getirdiği istinat duvarına korkuluk yapma sözünü yerine getirdi.Vali Çelik, Dağgöl Mahallesi’nde incelemelerde bulunurken vatandaşlardan gelen korkuluk talebine zaman kaybetmeden karsılık verdi. Vali Çelik’in talimatı üzerine belediye ekipleri tarafından Dağgöl Mahallesi Değirmen Köprüsü yakınlarındaki 6 metre yüksekliğindeki istinat duvarının üzerine 50 metre uzunluğunda demir korkuluk yaptırıldı. Mahalle sakinleri, evlerinin arkasında geçmekte olan ve 3 ayrı mahallenin de alternatif yol olarak kullandığı uçuruma demir korkuluk yaptıran Vali Çelik’e teşekkür etti. Mahalle sakinleri, "Yol altındaki istinat duvarı yüksekliği kademeli olarak 2, 3 ve 6 metreye kadar çıkıyor. Dolayısıyla düşme ve muhtemel kazalardan korkuyorduk. Valimiz mahalleyi ziyaret ederken mevcut durum kendisine anlatıldı. Buna kayıtsız kalmayan valimizin talimatı üzerine hemen korkuluklar yapılarak muhtemel kazaların önüne geçilmiş oldu" dedi.