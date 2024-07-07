Maket sanatçısı Doğan Hattatoğlu’nun Sanat Atölyesinde düzenlenen ‘Kitap Durağı’ etkinliğine katılanlar, çoğunluğu klasiklerden oluşan 70 ayrı kitabı özetlediler.Kültür ve sanat alanında gerçekleştirdiği çeşitli faaliyetlerle dikkatleri üzerinde toplayan sanatçı Doğan Hattatoğlu’na ait Sanat Atölyesindeki Kitap Durağı etkinliği, 10’uncu ayına girdi. Dünya klasikleri, kişisel gelişim ve tarih kitapları ile Türk edebiyatından önemli eserleri ele aldıklarına işaret eden Doğan Hattatoğlu, Eski Bat Pazarı Caddesindeki atölyede etkinliklerin devam etiğini bildirdi.Hattatoğlu, kültür ve sanat çalışmaları hakkında şunları söyledi: “Kitap Durağı adını verdiğimiz etkinliği ayda bir gerçekleştiriyoruz. Kitap okuma oranının azaldığı günümüzde, kitap okuma alışkanlığını tekrar kazandırmak istiyoruz. Zaman yönetimi açısından fazla kitap okuma fırsatı bulamayanlara ise özet sunarak farkındalık oluşturuyoruz.Bu etkinlik, katılımcılara edebi eserlerin özünü kavrama imkanı sunarken entelektüel bir koridor açıyor. Ayrıca Kitap Durağına, Türkiye’nin değişik bölgelerinden sanal ortam üzerinden herkese katılım olanağı sağlıyoruz. Katılımcılar, yapay zeka sayesinde üretilen resimlerle sunum haline getirdikleri özeti zenginleştiriyorlar.”Sevdalısı olduğu Erzurum’un kültürel ve sanatsal birikimine katkıda bulunmak amacında olduklarını kaydeden Doğan Hattatoğlu, geçtiğimiz Ramazan ayında ‘Naat Şiirleri Gecesi’ düzenlediklerini anımsattı. Hattatoğlu, şöyle devam etti: ‘Geçmiş bin yıl boyunca yazılmış önemli Naat-ı Şerif’ler yine anlatıcılar tarafından sunuldu. Etkinliğe katılanlar bu alanda hem edebi hem manevi bir heyecan yaşadılar. Doğan Hattatoğlu Sanat atölyesi, beden dili ve diksiyon eğitimi gibi etkinliklerle bireylerin kişisel gelişimine katkıda bulunuyor. Ayrıca yine atölyemizde musiki meşkleri, hat ve tezhip atölyeleri düzenlenerek, geleneksel Türk sanatı tutkunlarını bir araya getirmeye çalışıyoruz.’