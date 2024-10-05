Hakkari Valisi Ali Çelik, Merzan Mahallesi ile kentin birçok noktasında devam eden yol, altyapı ve asfalt çalışmalarını yerinde denetledi.Vali Ali Çelik beraberindeki Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Vekili Tayyar Emre Mahmutoğlu ve teknik ekip ile birlikte kentin birçok noktasında yapılan ve yapılacak çalışma alanlarında incelemelerde bulundu. İlk olarak Merzan Mahallesi’nde devam eden yol, altyapı ve asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Çelik, daha sonra Tatlılar, Taşmanlar ve Erikler semtlerini kapsayan Fırat Caddesi üzerindeki çalışmaları yakından takip etti. 2.2 kilometrelik asfalt çalışmalarının son durumu hakkında bilgi alan Vali Çelik, çalışmaların bir an önce tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması için talimatlarını verdi. Çalışmaları yürüten ekibe kolaylıklar dileyen Çelik, yolun tamamlanmasıyla mahallede yaşayan vatandaşlarımızın rahat bir ulaşım imkanına kavuşacağını söyledi. Merzan Mahallesi’nde yapımı devam eden 12 derslikli özel eğitim anaokulu inşaatını inceleyerek, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Çelik, projenin son durumu ve ilerleme süreci hakkında değerlendirmelerde bulundu. Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar için büyük önem taşıyan bu projenin, planlanan tarihte tamamlanması ve en kısa sürede hizmete açılması için çalışmalara hız verilmesini isteyen Vali Çelik, “Eğitim alanında yapılan bu projelerle, çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim görmeleri hedeflenmektedir” dedi.Daha sonra 3 katlı UMKE binası inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Çelik, yapımı devam eden 650 metrekarelik, 3 katlı UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri) binasının inşaatını yerinde inceledi. Projenin bölge için önemine vurgu yapan Vali Çelik, “Bu bina, afet ve acil durumlarda hızlı ve etkin müdahale yapabilmemiz açısından büyük önem taşıyor. UMKE ekiplerimiz, hem il içi hem de bölgesel müdahalelerde büyük bir rol üstleniyor. Bu yeni tesis, ekiplerimizin daha donanımlı ve organize şekilde görev yapmalarına imkan sağlayacak” ifadelerini kullandı.