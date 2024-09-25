Hakkari Valisi Ali Çelik, “Ahilik anlayışının en temel noktası işini hakkıyla yapabilmektir” dedi.Vali Ali Çelik, il protokolü ile birlikte Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığının konferans salonunda düzenlenen Ahilik Haftası kutlama programına katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Hakkari Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Muharrem Tekin’in Ahilik Haftası ile ilgili konuşmasının ardından kürsüye çıkan Vali Çelik, “Başkanımızın altını çizdiği 3 önemli husus var. Birincisi, en güçlünün ayakta kalması değil, herkesin bir olarak, beraber olarak ayakta kalması; ikincisi, birbirini amansızca yok eden bir ahlak anlayışı değil, birbirini büyüten, geliştiren ve destekleyen bir sistem yaklaşımı; üçüncüsü ise insanın başkasına muhtaç olmadan yaşayabilecek donanımları kazanması ve kendini geliştirmesidir. Bu topraklara ait olan kültürü, değerleri, inancı, esnaf kültürü olarak tanımlanan ama insan olmanın temel paradigması olan ahlak anlayışını, Ahi Evran’ın ortaya koymaya çalıştığı felsefeyi, hem çocuklarımıza, burada bulunan gençlerimize hem de hangi yaşta olursak olalım kendimizi her aynaya baktığımızda ifade etmemiz gerekiyor. Ahilik anlayışının en temel noktası işini hakkıyla yapabilmektir. Ben işini hakkıyla yapan, içinde adalet duygusunu eksik etmeyen, kendi hayatıyla ilgili tercih yapmak zorunda kaldığı zaman öncelikle diğerlerinin yaşamına değer katmayı tercih eden ve bu yolda fedakârlık yapabilen herkesi ve tüm esnaflarımızı saygıyla selamlıyorum. Tüm esnafımızın Ahilik Haftası’nı kutluyorum” dedi.Ahilik Haftası etkinliğinde; taksicilik dalında “Yılın Ahisi” seçilen Mustafa Şahinoğlu, bilişim&teknoloji dalında “Yılın Kalfası” seçilen Ömer Faruk Çatal ve pasta & tatlı yapımı dalında “Yılın Çırağı” seçilen Merve Temizer’e ödülleri Vali Çelik tarafından takdim edildi. Etkinlik sonunda Hakkari Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Muharrem Tekin tarafından 37’nci Ahilik Haftası etkinlikleri anısına Vali Çelik’e plaket takdim edildi.