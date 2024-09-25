Ovit Dağı’nın güney yamaçlarında bulunan İspir Yedigöller, 10 turkuaz renkli volkanik gölü ile Türkiye’de mutlaka görülmesi gereken eşsiz yerlerden birisi olarak ifade ediliyor.Erzurum’a 145, İspir ilçesine ise 25 kilometre uzaklıkta bulunan Yedigöller, Kaçkar Dağları’nın büyüleyici tepeleri ve tertemiz havası ile eşsiz bir doğal güzellik sunuyor. Rize-Erzurum sınırında, Ovit Dağı zirvesi ile Kaçkar Dağları’nın güneyinde yer alan Yedigöller, bölgedeki değişik boyutlarda 10 göl ve 4 bin metreyi bulan zirve dağlarıyla misafirlerini ağırlıyor. Doğanın derin sessizliği ile zorlu, maceralı ve keyifli bir yolculuğun ardından ulaşılan bölge, ziyaretçilerine dağcılık sporunun yanı sıra iklim şartları ve doğal güzellikleriyle trekking ve kamp için uygun ortamlar sunuyor.Yaban hayata ev sahipliği yapıyorGökyüzünün bulutlu olduğu durumlarda göl yansıması ile etkileyici fotoğrafların çekilebildiği Yedigöller, fotoğraf sanatçıları başta olmak üzere doğa severlerin vazgeçilmez rotaları arasında yer alıyor. Doğal yaşamda bulunan hayvanların yanı sıra keklik, vaşak, çengel boynuzlu dağ keçisi, yaban ördeği, kırmızı benekli alabalık, porsuk, bozayı, kara kartal, atmaca, dağ kargası, dağ engereği gibi ender görülen türlere de ev sahipliği yapan Yedigöller, "Gökyüzüne komşu yer" olarak adlandırılıyor.10 adet gölden oluşuyorYedigöller; Erzurum’un İspir ilçe sınırlarında Kaçkar Dağları’nın güneybatısında, Verçenik Dağları üzerinde yaklaşık 3200 m yükseklikte bulunan buzul göllerden oluşuyor. Erzurum-Rize sınırında Moryayla-Yedigöl Mahalleleri alanında yer alan Yedigöller, bazıları küçük olmakla birlikte 10 adet gölden oluşuyor. Göller, 10 metre ile 70 metre arasında derinliğe sahip. Söz konusu göllerden 2 tanesinde kırmızı benekli alabalık türü bulunuyor. Bölgeye adını veren 7 göl olan Kuzu, Koyun, Göbekli, Sinekli, Yıldızlı, Karanlık ve Aygır Gölü’nün suları Yedigöl Deresi aracılığıyla Salaçur Vadisi’nden geçerek Çoruh Nehri’ne ulaşıyor. Bölgenin rakımı ve iklimi göz önünde bulundurulursa ziyaret için en uygun tarihlerin 15 Haziran ve 15 Eylül arasında olduğu söylenebilir. Kışın 1 metre kalınlığında buz ile kaplı olan göllerin etrafı ise 2-5 metre arasında kar örtüsü ile kapanıyor.Erzurumlu doğasever Bülent Erkan ise doğa harikası olan Yedigöller’e herkesi davet ederek, “Burada doğal hayatın her türlü tadını alırsınız. Enfes manzaraları ve doğasıyla enerji depolarsınız” dedi.