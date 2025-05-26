Erzincan Belediye binası önünde bin metrekarelik çadırda kurulan Erzincan Kitap Fuarı’nı ziyaret eden Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, "Kitap günümüzün yüzeyselleşen dünyasında bize derinleşmeyi, ince düşünmeyi öğretiyor" dedi.Vali Hamza Aydoğdu, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ve birim amirleriyle birlikte Erzincan Belediye Başkanlığı önünde kurulan kitap fuarını ziyaret etti.Fuarda kitap okumanın birey ve toplum üzerindeki önemine dikkat çeken Vali Aydoğdu, "Kitap okumayan toplum yalnızlaşır. Kitap okumayan toplum geri kalır. Kitapsız bir çocuğun dünyası zenginleşemez, duyarlı bir insan olamaz." diyerek kitap okumanın toplumsal ve bireysel gelişimdeki kritik rolünü vurguladı.Erzincan Valiliği ve Erzincan Belediye Başkanlığı işbirliğinde kurulan ve 1 Haziran 2025 tarihine kadar hizmet verecek olan kitap fuarına Erzincanlıları davet eden Vali Aydoğdu, "Erzincanlı hemşehrilerimizi bu fuara davet ediyoruz. Kitapla hemhâl olmak hem çocuklarımıza hem de ailelerimize iyi gelecek. Kitap günümüzün yüzeyselleşen dünyasında bize derinleşmeyi, ince düşünmeyi öğretiyor." Diye konuştu.Kitap fuarında bulunan yayınevlerinin stantlarını gezen, yazarlarla ve yayınevi yetkilileriyle görüşen Vali Aydoğdu, kitap fuarında bulunan öğrenciler ve vatandaşlarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.