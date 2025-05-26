Patnos L Tipi Cezaevi’nde hükümlü ve tutukluların el emeği ürünleri sergilendi.Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü ve tutuklular tarafından hazırlanan el emeği göz nuru ürünlerin yer aldığı sergi, düzenlenen törenle açıldı.Patnos Adalet Sarayı’nda açılan sergi , hükümlülerin ve tutukluların üretime ve topluma kazandırılmasına yönelik anlamlı bir adım olarak dikkat çekti. Hükümlülerin kendi elleriyle hazırladığı ahşap işçiliği, el sanatları ve çeşitli dekoratif ürünler, katılımcıların beğenisine sunuldu.Patnos Cezaevi Savcısı Emin Burak Sürezli, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "İlçe protokolümüzle birlikte, hükümlülerimizin emek vererek ortaya koyduğu bu değerli çalışmaları yerinde görme fırsatı bulduk. Bu tür faaliyetler, hem rehabilitasyon sürecine katkı sunmakta hem de sosyal sorumluluk açısından önemli bir örnek teşkil etmektedir."Patnos Cezaevi Savcısı Emin Burak Sürezli, ayrıca bu anlamlı projeye öncülük eden, Patnos L Tipi Cezaevi Müdürü , ekibi ve ürünleri ortaya koyan hükümlülere ve emeği geçen tüm personele teşekkür ettiSergi açılış törenine; Patnos Kaymakamı Hasan Taş, Patnos Belediye Başkanı Abdülhalik Taşkın, Patnos Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Emin Çıplak, Patnos Adalet Komisyonu Başkanı Dilek Öztürk, Patnos Adliyesinde Görevli Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları, Patnos Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Faruk Yavuz, Milliyetçi Hareket Partisi Başkanı Şahin Yaman, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Millî Eğitim Müdürü, Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü, Patnos Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Başkanları İlçe Kütüphane Müdürü, İlçe Halk Eğitim Müdürü, Adalet Komisyonu Müdürü, Patnos Denetimli Serbestlik Şube Müdürü ve diğer protokol üyeleri katıldı.