Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, Refahiye Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu ve Refahiye Belediye Başkanı Fatih Kök ile birlikte Ali Haydar Dede’yi Anma ve Orçul Kültürünü Yaşatma etkinliğine katıldılar.Vali Aydoğdu, "Ali Haydar Dede’yi rahmetle duayla yâd ediyoruz. Onun yaşantısını onun öğretilerini her zaman hatırlamalıyız. Bizim manevi önderlerimiz atalarımız hiç kimseyi ötekileştirmedi. Daima birlik ve beraberlik içerisinde olmanın önemini vurguladılar. Biz ülke olarak birlik ve beraberlik içinde olursak hiçbir güç bizi yıkamaz. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin." dedi.