Antalya Devlet Tiyatrosu, yenilikçi projeleriyle tiyatro severlere farklı bir deneyim sunmaya devam ediyor. "Vagon Sahne" projesi, sahne sanatlarını ulaşılması zor noktalara taşıyarak, tiyatroya erişimi daha geniş bir kitleye sağlamayı amaçlıyor.Bu çerçevede, Antalya Devlet Tiyatrosu, "Vagon Sahne"yi Kars ve Akyaka’ya götürmek için hazırlıklarını tamamladı.Proje, klasik sahne anlayışının dışına çıkarak, bir demir yolu vagonunun içindeki alanda tiyatro performansları sergilemeyi hedefliyor. Bu yenilikçi yaklaşım, hem izleyicilerin hem de sanatçıların alışık olmadığı bir atmosferde, daha yakın bir deneyim yaşamasını sağlıyor."Kars ve Akyaka’da unutulmaz performanslar"Kars ve Akyaka’da sergilenecek olan "Vagon Sahne" performansları, bölgenin kültürel dokusuna uygun olarak özel olarak seçilen eserlerle tiyatro severlerle buluşacak. Proje, bölge halkına tiyatroyu ulaşılabilir kılmayı ve sanatı daha geniş kitlelere tanıtmayı amaçlıyor.Turne kapsamında, Kars ve Akyaka halkı, tiyatroya olan ilgilerini artırmak, sahne sanatlarını daha yakından tanımak ve farklı bir kültürel deneyim yaşamak fırsatı bulacak. Hem bölgedeki tiyatroseverler hem de sanatçılar için unutulmaz bir etkinlik olacağına kesin gözüyle bakılıyor."Tiyatronun gücüyle kültürel etkileşim""Vagon Sahne" projesi, tiyatro sanatının gücünü kullanarak kültürel etkileşimi artırmayı amaçlıyor. Farklı şehirlerde sahne alarak sanatı daha ulaşılabilir kılmayı ve bölgesel kültürel değerleri birleştirmeyi hedefleyen Antalya Devlet Tiyatrosu, bu projeyle hem sanata olan ilgiyi artıracak hem de Türkiye’nin dört bir yanındaki tiyatro severlerle birleşecek.Tiyatroseverler, projenin farklı sahnelerinde yer alan birbirinden özel performansları kaçırmamak için sabırsızlanıyor. Bu eşsiz deneyime katılmak isteyen tüm sanatseverler, Kars ve Akyaka’daki performanslar için tarihleri not almayı unutmasın!Masal Treni Çocuk Oyunu15 Mayıs Perşembe Akyaka Garı Saat 13.00, 16 Mayıs Cuma Kars Garı Saat 13.00"Misafir Yetişkin Oyunu"15 Mayıs Perşembe Akyaka Garı Saat 19.00 16 Mayıs Cuma Kars Garı Saat 19.00