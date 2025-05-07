Kars’ta tarımsal üretimi çeşitlendirmek ve çiftçilere yeni gelir kapıları açmak amacıyla hayata geçirilen "Kars’ta Yağlık Ayçiçeği Ekiminin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında tohum dağıtımı gerçekleştirildi.Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı’nca finanse edilen ve Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce yürütülen "Yağlık Ayçiçeği Ekiminin Yaygınlaştırılması Projesi" çerçevesinde çiftçiler tohumlarını alırken, İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, çiftçilerle birlikte tarlaya inerek tohum ekim çalışmalarına katıldı.Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen proje çerçevesinde, yağlık ayçiçeği tarımına uygun alanlarda ekim yapılmasını teşvik etmek amacıyla, kent genelinde çok sayıda çiftçiye ücretsiz tohum desteği sağlandı.Projenin temel hedefi, Kars’ta alternatif tarım ürünlerinin yaygınlaştırılması ve ayçiçeği yağı üretimiyle hem bölge ekonomisine katkı sağlamak hem de çiftçilerin gelir düzeyini artırmak. Yetkililer, iklim ve toprak yapısı bakımından ayçiçeği tarımı için uygun alanların değerlendirilmesiyle önemli bir üretim potansiyelinin ortaya çıkabileceğine dikkat çekiyor.Tohum dağıtımının ardından çiftçilere ekim, bakım ve hasat süreçleri hakkında teknik bilgiler de verildi. Yetkililer, sezon boyunca üreticilere gerekli danışmanlık ve destek hizmetlerinin sunulacağını kaydetti.