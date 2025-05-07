Elazığ’dan hacca gidecek ilk kafile yola çıktı.Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonu ile hacca gitmeye hak kazanan hacı adaylarından oluşan ilk kafile Elazığ Havalimanı’nda düzenlenen törenle uğurlandı. Hacca gidecek olmanın heyecanını yaşayan hacı adayları ile birlikte onları yolcu etmeye gelen yakınları duygulu anlar yaşadı.Elazığ’dan hacca gidecek olan ilk iki kafileyi uğurladıklarını ifade eden İl Müftüsü İrfan Üstündağ, "Değerli hacı adayı kardeşlerim yıllarca özlemini çekmiş olduğunuz hac yolculuğunuz Allah’ın izniyle şu anda başladı. Yüce Mevla’m bu yolculuğunuzu hayırlı eylesin yaptığınız yapacağınız ibadetleri kabul eylesin. Hac ibadetinde başkasının özellikle başka ülkelerden gelen kardeşlerimizin haklarına girmemeye özen göstermeliyiz çünkü onları bir daha görmeyeceğimiz için helallik almak da mümkün olmayacaktır. Sağlık konusuna da dikkat etmeliyiz ki ibadetlerimizi ifa edebilelim. Bugün Elazığ ilimizde Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla hacca giden ilk kafilemiz olan 189 kişiyi uğurluyoruz. Hacılarımız ilk önce Medine-i Münevvere’ye gidecekler sonra da Mekke-i Mükerreme’ye geçecekler. Hacılarımızı toplu bir şekilde uğurlamak, onların duygularına ortak olmak, gerçekten güzel bir duygu. Hacılarımızın güzel bir yolculuk neticesinde mebrur bir hac yapmalarını diliyorum. İnşallah salimen haclarını yapmış olarak sevdiklerine geri kavuşurlar. Biz onlara bu şekilde dua ediyoruz, onlar da gittikleri kutsal topraklarımızda hem kendileri hem bizler hem memleketimiz için dua edecekler. Allah, kabul eylesin" dedi.