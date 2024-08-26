Erzincan’da sofralık yeni üzüm çeşitlerinin yetiştirilmesi çalışmaları devam ediyor.Erzincan’da sofralık yeni üzüm çeşitlerinin yetiştirilmesi kapsamında Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında, Vali Yardımcıları Yusuf İzci ve Rumeysa Sena Kurt, Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Samet Karataş ve teknik personellerin katılımlarıyla toplantı düzenlendi.Toplantıda hem açıkta hem de örtü altında devam eden performans çalışmaları ve bugüne kadar elde edilen sonuçlar hakkında Hamza Aydoğdu’ya bilgiler veren Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Samet Karataş ve beraberindeki teknik ekip, yaklaşık olarak 30 civarında üzüm çeşidinin deneme deseninde yer aldığını belirterek çalışmaların devam ettiğini belirttiler.Yapılan bu çalışmalar neticesinde elde edilecek sonuçların Erzincan bağcılığında yeni ufuklar açacağını belirten Aydoğdu, "Erzincan’ın mümbit toprakları o kadar verimli ki Türkiye’nin farklı bölgelerinde yetişen pek çok farklı üzüm çeşidi bu verimli topraklarımızda yetişecek. Ve yapılan çalışmalar sonucunda da Cimin üzümü gibi 5 yeni marka üzüm üretmiş olacağız." dedi.Erzincan lokasyonunda deneme amaçlı yetiştirilen ve ikinci yılında meyve vermeye başlayan üzümlerden de tadan Aydoğdu, yapılan çalışmaların Erzincan’a ve üreticilere hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.