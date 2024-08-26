Erzincan’da yıldırım düşmesi sonucu Beytahtı Depolar bölgesinde meydana gelen arıza nedeniyle birçok mahallede su kesintisi yaşandı.1 günden fazla su kesintisi yaşayan vatandaşlar belediye yetkililerine yaşanan mağduriyeti duyurmaya çalışırken kamuoyunu bilgilendirme adına konuya ilişkin belediye basın bürosundan hiçbir açıklama yapılmaması dikkat çekti. Artan şikayetler üzerine Erzincan Belediye sosyal medya hesaplarından gece saatlerinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Dün akşam Beytahtı Depolar bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu meydana gelen su arızası giderilmiş olup çok kısa bir süre içerisinde su verilmeye başlanılacaktır.”