Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Üzümlü Gençlik Merkezi’nin ev sahipliğinde, Engelliler Haftası kapsamında fidan dikme etkinliği düzenlendi.Gerçekleştirilen programa Üzümlü Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, Üzümlü Belediye Başkanı Lütfi Yakut, İlçe Spor Müdürü Selami Sezer, kurum amirleri, özel bireyler ve gönüllü gençler katıldı.Etkinlikte katılımcılar el birliğiyle 80 adet fidanı özenle toprakla buluşturdu. Fidan dikiminin ardından, programın ikinci bölümünde ise katılımcılar ormanlık alanda çevre temizliği yaptı.