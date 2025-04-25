Üzümlü Gençlik Merkezi’nin geleneksel "Hoş Geldin Bahar Şenlikleri" Geyikli İlkokulu’nda renkli etkinliklerle başladı. Gönüllü gençlerin hazırladığı oyun, spor ve sanat istasyonlarında çocuklar doyasıya eğlendi.Üzümlü Gençlik Merkezi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Hoş Geldin Bahar Şenlikleri", bu yıl da baharın gelişini coşkuyla kutlamak amacıyla başladı. Şenliklerin ilk durağı, Üzümlü ilçesine bağlı Geyikli İlkokulu oldu. Kırsalda yaşayan çocukların sosyal gelişimlerine destek olmak ve baharın pozitif enerjisini onlarla birlikte hissetmek hedefiyle yola çıkan Gençlik Merkezi, Geyikli İlkokulu öğrencilerine unutulmaz anlar yaşattı.Etkinlik kapsamında, Üzümlü Gençlik Merkezi’nin gönüllü gençleri ve liderleri tarafından okul bahçesinde birbirinden renkli istasyonlar kuruldu. "Oyun, Spor ve Sanat" temaları üzerine kurulu bu istasyonlar, miniklerin ilgisini çekecek çeşitli aktivitelerle doluydu.Geyikli İlkokulu öğrencileri, kendileri için özel olarak hazırlanan istasyonlarda doyasıya eğlenme fırsatı buldu. Yüz boyama etkinlikleriyle hayallerindeki karakterlere bürünürken, halat çekme gibi geleneksel çocuk oyunlarıyla takım ruhunu ve rekabeti deneyimlediler. Ritim çalışmalarıyla müziğin ve hareketin uyumunu yakalayan minikler, gönüllü abla ve abileriyle birlikte keyifli vakit geçirdiler.