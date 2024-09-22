Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde, bir çiftçi evinin bahçesinde yetiştirdiği 25 kilogram ağırlığında karpuzu zorlukta taşıdı.Çemişgezek İlçesi Mescit Mahallesi’nde oturan çiftçi Talat Alpsar, hasat zamanı karpuzlardan birini evine güçlükle taşıdı. 25 kilo ağırlığında olan karpuz görenleri şaşırttı.Evinin bahçesinde her yıl karpuz yetiştirdiğini belirten Talat Alpsar, "Ben Çemişgezek ilçesinde yaşıyorum. Evimin bahçesinde karpuz yetiştiriyorum. Organik ürettiğim karpuzun bir tanesi 25 kiloya ulaştı" dedi.